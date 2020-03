Macao, prevista una ripresa per il terzo e quarto trimestre del 2020

“Una volta che la situazione del Covid-19 si stabilizzerà e le prospettive del contagio inizieranno a migliorare, ci aspettiamo una solida ripresa di Macao” spiega Ben Lee, iGamiX Macao. L’analista ha affermato che probabilmente le entrate di gioco si riprenderanno nel terzo e quarto trimestre dell’anno, una volta che le restrizioni di viaggio saranno state revocate. “Supponendo un picco di crisi dell’epidemia nei prossimi due mesi, potremmo vedere una netta ripresa nel terzo trimestre. Il settore manifatturiero nella sottostante provincia di Guangdond è fragile e dovrà riprendersi prima di tornare a vedere giocare i clienti” continua il manager di iGamix.

L’ufficio di ispezione e coordinamento dei giochi (DICJ) ha rivelato un notevole calo delle entrate lorde di gioco a febbraio con cifre in calo dell’87% su base annua. Le entrate totali sono state di soli 350 milioni di euro (3,1 miliardi MOP) per l’ultimo mese, ma i dati non sorprendono visto le restrizioni del Governo, che ha chiuso tutti i casinò della città per 15 giorni. Questi sono i risultati mensili più bassi registrati a Macao dal 2005.

Le restrizioni di viaggio, comprese le fasce di visto e le cancellazioni dei voli, hanno portato a un numero di visitatori record per i minimi durante il mese di febbraio.

Secondo il direttore dell’ufficio del turismo del governo di Macao (MGTO), Maria Helena de Senna Fernandes, i tassi di occupazione negli hotel locali sono scesi all’11,8% con le tariffe medie giornaliere delle camere a partire da 77 euro(circa 690 MOP).

PressGiochi