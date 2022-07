Macao prevede di allentare le contromisure Covid-19 dal 23 luglio

Le autorità di Macao intendono passare a una nuova “fase di consolidamento” dal 23 luglio finché i nuovi casi di Covid-19 continueranno a diminuire. Il governo si prepara ad entrare in una nuova fase con l’obiettivo di riprendere le attività il prima possibile dopo uno dei suoi peggiori focolai di casi di Covid-19.

Secondo i media locali, Ho Iat Seng, amministratore delegato di Macao, ha tenuto una serie di incontri con le autorità sanitarie per delineare una “fase di consolidamento” dal 23 luglio. Questa nuova fase sarà possibile solo se il numero giornaliero di nuovi casi di Covid-19 continuerà a diminuire. Potrebbe durare due settimane e consentirebbe la ripresa delle attività commerciali su base selettiva.

Macao ha segnalato 1.765 casi di Covid-19 dal 19 giugno. Tuttavia, Ho Iat Seng ha sottolineato: “Ogni dipartimento pubblico deve colmare le lacune nel proprio lavoro di prevenzione e controllo delle epidemie e lottare per l’obiettivo di ‘zero Covid-19’ nella comunità in modo che la vita delle persone possa tornare alla normalità il prima possibile”.

I casinò sono chiusi dall’11 luglio e dovrebbero riaprire i battenti venerdì 22 luglio. Cinque resort di casinò vengono utilizzati come alloggi di quarantena. Studio City, gestito da Melco Resorts and Entertainment Ltd, e Broadway Macau, gestito da Galaxy Entertainment Group Ltd, sono stati aggiunti all’elenco il 14 luglio.

PressGiochi