Macao, preoccupante il numero dei turisti dalla riapertura dei casinò

Nei giorni dalla riapertura dei casinò di Macao, la città ha accolto in totale meno della metà del dei turisti che ha ricevuto in media in un solo giorno l’anno scorso.

Nel 2019 la media statistica giornaliera era di circa 108.000 visitatori turistici al giorno, in base al conteggio di quell’anno di 39,4 milioni di arrivi, come riportato in precedenza dal servizio di statistiche e censimento della città.

I casinò di Macao sono stati chiusi per 15 giorni per prevenire la diffusione locale del Coronavirus che ha colpito i viaggi e il turismo in tutto il mondo.

I turisti che arrivano, devono fare ulteriori controlli se desiderano entrare in uno dei piani del casinò della città. L’Ufficio sanitario locale chiede a ciascun visitatore di fare una dichiarazione personale sullo stato della propria salute. Devono inoltre sottoporsi a un controllo della temperatura corporea e indossare una maschera protettiva nel casinò dove giocano o quando viaggiano in autobus o in taxi, dove si può rifiutare il trasporto per chi non la indossa.

I turisti che sono stati in qualsiasi zona con un numero elevato di nuove infezioni da Coronavirus nei 14 giorni precedenti il ​​loro arrivo a Macao, devono superare un esame medico dalle autorità sanitarie prima di poter entrare in città. Tale esame può richiedere fino a otto ore per il completamento. L’elenco dei luoghi considerati ad alto tasso di infezione viene regolarmente aggiornato dalle autorità di Macao e comprende diverse province del continente cinese.

