Macao organizzerà alcuni eventi per aumentare il flusso dei visitatori

L’ufficio del turismo del Governo di Macao (MGTO) ha confermato l’intenzione di ospitare eventi su larga scala per attirare visitatori e creare posti di lavoro in città. Gli eventi includeranno il Macau Food Festival dal 13 al 29 novembre. Il segretario per gli affari sociali e la cultura, Ao Ieong U, ha dichiarato: “Si stima che il Gran Premio di Macao, il Macau Food Festival e altre attività creeranno opportunità di lavoro per oltre 100mila persone al giorno per la costruzione, ristorazione, commercio all’ingrosso e al dettaglio, pubblicità e industrie manifatturiere. Genererà un impatto positivo significativo contro la spirale al ribasso dell’economia”. La SAR mirerà a promuovere la città come luogo sicuro da visitare. Tutto il personale che lavora agli eventi riceverà test antivirus ogni sette giorni. Gli spettatori delle gare del Gran Premio e i clienti del Food Festival non verranno invece sottoposti ad alcun test. Nonostante questi eventi la pandemia continua a incidere pesantemente. Il tradizionale campionato FIA F3 e il Gran Premio motociclistico di Macao sono stati cancellati a causa delle difficoltà nell’attirare piloti stranieri, con il pilota di auto da turismo britannico Rob Huff l’unico pilota straniero al Gran Premio di quest’anno.

PressGiochi