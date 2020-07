Macao. Nonostante le restrizioni di viaggio, aumentano le entrate medie giornaliere

Sebbene a Macao rimangono in vigore le restrizioni di viaggio, le entrate medie giornaliere da gioco (ADR) sembrano essere migliorate nella prima settimana di luglio. La società di consulenza Bernstein ha affermato che per i primi cinque giorni del mese, l’ADR è stato di MOP350 milioni (43,8 milioni di dollari). Un calo del 91% su base annua, ma un aumento del 193% rispetto ai numeri visti a giugno. Bernstein afferma che le entrate lorde di gioco (GGR) per l’intero mese potrebbero rilevare un calo su base annua compreso tra l’80 e il 90% e ha anche stimato che il GGR per il 2020 scenderà del 44% rispetto ai dati del 2019, ma dovrebbe riprendersi di oltre il 96% nel 2021. Gli analisti ritengono che anche se le restrizioni di viaggio venissero allentate solo tra mercati vicini, ciò potrebbe aiutare in modo significativo la ripresa di Macao.

