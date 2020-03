Macao, nessun sgravio fiscale per gli operatori dei casinò

Il governo di Macao ha confermato che non sta prendendo in considerazione la possibilità di concedere agevolazioni fiscali ai casinò nonostante il settore sia colpito duramente dalla crisi del Coronavirus.

Secondo GGRAsia, il sig. Lei ha affermato di non aver ricevuto alcuna richiesta dagli operatori di casinò della città in merito alle agevolazioni fiscali sui giochi. Al contrario, i dirigenti di Ambrose, SJM Holdings Ltd e Galaxy Entertainment Group Ltd hanno dichiarato ai media che si aspettavano un aiuto dalle autorità locali.

“Per il governo, penso che possano essere solidali con l’industria del gioco, per il contributo che abbiamo apportato alla comunità e alla società, sarà positivo” dichiara Francis Lui Yiu Tung, vicepresidente del Galaxy Entertainment Group.

