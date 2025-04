Macao: nel primo trimestre del 2025, il GGR dai casinò raggiunge $5.4 mld

Il segmento del gioco d’azzardo per casinò sul mercato di massa di Macao, incluso il gioco di slot machine, ha generato un GGR di MOP43,20 miliardi (5,40 miliardi di dollari)

Il segmento del gioco d’azzardo per casinò sul mercato di massa di Macao, incluso il gioco di slot machine, ha generato un GGR di MOP43,20 miliardi (5,40 miliardi di dollari) a Macao nel primo trimestre del 2025, in crescita dello 0,6% rispetto all’anno precedente.

Tuttavia, secondo i dati rilasciati dall’Ufficio di ispezione e coordinamento del gioco, questa cifra riflette un leggero declino dello 0,5% rispetto al trimestre precedente. In particolare, le entrate trimestrali attuali sono superiori del 10,9 % rispetto al GGR del mercato di massa registrato nel primo trimestre del 2019, poco prima dello scoppio della pandemia di Covid-19.

Le entrate delle slot machine hanno generato oltre 3,27 miliardi di dollari (405 milioni di dollari), che rappresenta una quota di mercato di circa il 5,7 %. Ciò segna un aumento dell’1,7% rispetto all’anno precedente, sebbene sia diminuito del 2,9% rispetto al trimestre precedente.

Il Segretario per l’economia e la finanza di Macao, Tai Kin IP, aveva menzionato all’inizio di aprile, subito dopo l’emissione del GGR di marzo, che la “media mensile prevista di 20 miliardi di MOP” in GGR non è stata raggiunta nei primi tre mesi del 2025.

PressGiochi