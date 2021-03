Macao. Nel 2022 l’EBITDA degli operatori di gioco aumenterà del 15%

Morgan Stanley stima che gli operatori di gioco di Macao potrebbero registrare un aumento dell’EBITDA immobiliare del 15% nel 2022, rispetto ai livelli del 2019. Si prevede che l’aumento della capacità delle camere d’albergo, la crescita della domanda e la riduzione dei costi andranno a vantaggio degli operatori di casinò, portando a un EBITDA di 11 miliardi di dollari nel 2022.

Gli analisti hanno notato che le aperture del Grand Lisboa Palace di SJM e del Galaxy Macau Phase 3 del Galaxy Entertainment Group aumenteranno del 13% il numero di camere d’albergo a Cotai. Con The Londoner Macao, concentratosi sulla qualità rispetto alla quantità, le camere d’albergo di fascia alta aumenteranno del 59% e a tutto ciò si aggiunge la riduzione di circa il 4% dei costi operativi a livello di mercato tra i sei licenziatari di Macao. Gli operatori di giochi di Macao potrebbero trarre vantaggio dall ‘”onshoring”

Secondo Morgan Stanley “il 20% di tutte le entrate dell’Asia (ex Macao) potrebbero tornare a Macao entro il 2022 grazie all onshoring” del gioco dei consumatori cinesi che in precedenza potuto era destinato alle vicine destinazioni dell’Asia Pacifico. Le entrate lorde dei casinò dell’Asia-Pacifico (GGR) per i giochi da tavolo e le slot del mercato di massa al di fuori di Macao sono state di circa 10,3 miliardi di dollari nel 2019.

