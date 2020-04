Macao. Negli Integrated Resorts giocano mediamente 15 giocatori al giorno

A Macao, una media di 15 giocatori al giorno giocano negli Integrated Resorts di Macao. Secondo una ricerca, il numero riguarda i pomeriggi di questa settimana, comprendendo molti dei casinò più importanti come il Venetian Macao, il Parisian Macao, il Sands Cotai Central, la City of Dreams, il Wynn Palace, l’MGM Cotai, il Galaxy Macau, il Grand Lisboa, il Wynn Macau, l’MGM Macau e lo StarWorld. Il più impegnato è l’MGM Macau, con 10 giocatori di giochi da tavolo e 25 giocatori alle slot, seguito da Grand Lisboa con 10 giocatori ai tavoli e 14 alle slot. Dicono che in media per tutti i casinò, ogni sala da gioco ha sette giocatori ai tavoli e otto giocatori alle slot. I numeri mostrano un’indicazione di come i casinò di Macao sono stati riaperti gradualmente dopo severe misure di blocco dalla pandemia di Coronavirus. La rapidità con cui i casinò si riprenderanno dallo scoppio dell’emergenza rimane indeterminata, dato che restano in vigore rigide restrizioni anche alle frontiere.

PressGiochi