Macao. Modifiche relative ai voli e ai visti internazionali per far riprendere l’economia

In Cina, i casinò desiderano recuperare il terreno perduto durante il blocco del COVID-19, così le Autorità stanno preparando cambiamenti riguardo i visti e i voli internazionali. La Civil Aviation Administration of China (CAAC) ha adattato le politiche per consentire ad un maggior numero di visitatori stranieri di riprendere i voli verso la Cina una volta alla settimana a partire dall’8 giugno. Dal prossimo lunedì, le compagnie aeree dovranno scegliere una città cinese qualificata per l’ingresso per il periodo fino al 24 ottobre 2020. A marzo le restrizioni relative hanno consentito alle compagnie aeree di essere autorizzate a una sola rotta in entrata con non più di un volo a settimana. Le nuove politiche includono un meccanismo attraverso il quale, se tutti i passeggeri in arrivo su un volo risultano negativi da tre settimane, la compagnia aerea operativa sarà autorizzata ad aumentare il numero di voli a due a settimana. Il cambiamento fa parte del tentativo del Paese di aumentare i viaggi in seguito alla pandemia. Il Governo ha inoltre approvato le procedure per riavviare i viaggi di lavoro essenziali tra Singapore e la Cina. Tuttavia, i viaggiatori d’affari dovranno inizialmente sottoporsi a periodi di quarantena fino a 14 giorni e dovranno accettare di essere sottoposti a test e di sostenere i costi di potenziali ricoveri e trattamenti. Saranno autorizzati a circolare solo in auto a noleggio, taxi o trasporti forniti dalla loro compagnia, non sui mezzi pubblici. Anche allo scopo di favorire i viaggi di lavoro, verrà rilasciato un numero maggiore di visti ai cittadini giapponesi che viaggiano in Cina.

