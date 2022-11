Macao: modifiche legge riguardo i junkets potrebbe essere approvata entro fine dell’anno

Il voto finale sul disegno di legge junket di Macao potrebbe aver luogo entro metà dicembre L’Assemblea legislativa dovrebbe tenere un dibattito in seconda lettura e il voto finale.

Il disegno di legge che propone modifiche al quadro giuridico relativo alle operazioni junket potrebbe essere approvato entro la fine dell’anno. Andrew Chan Chak Mo, presidente della seconda commissione permanente dell’Assemblea legislativa, che sta analizzando il disegno di legge, afferma che un dibattito in seconda lettura e il voto finale sono previsti entro metà dicembre.

Ha affermato che l’ultima bozza non apporta modifiche significative ai termini di licenza proposti e ai requisiti normativi per le società junket autorizzate. Il disegno di legge consentirebbe agli operatori di junket di lavorare ciascuno con un solo operatore di casinò. Gli individui non saranno più autorizzati come intermediari; solo società costituite a Macao.

Il governo di Macao prevede di rendere pubbliche le informazioni sul numero massimo di operatori junket con cui ciascun operatore di casinò di Macao potrà lavorare e l’elenco dei partner junket di ciascun operatore. Un’altra condizione di licenza proposta è che i junkets debbano detenere MOP10m (US $ 1,24m) di capitale sociale oltre a una garanzia bancaria.

Secondo le informazioni fornite dal governo, attualmente ci sono 46 società di junket autorizzate nel mercato di Macao. Tuttavia, non si sa quanti di loro siano attivi. In prima lettura, 30 parlamentari hanno votato a favore mentre uno ha votato contro il disegno di legge. Il governo di Macao si aspetta che l’approvazione del disegno di legge coincida con l’annuncio dei nuovi concessionari di giochi. Le autorità si aspettano di avere i risultati della gara d’appalto pronti in tempo per rilasciare nuove licenze entro la fine dell’anno.

PressGiochi