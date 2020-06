Macao. L’economia dei casinò inizia a riprendersi

A Macao i casinò principali hanno riaperto e gli analisti di mercato che si aspettano che le azioni aumentino ulteriormente nelle prossime settimane, poiché l’economia inizia a muoversi e gli investitori acquistano azioni malandate nel sottogruppo relativo ai casinò dell’S & P 500, favorendo principalmente le società che hanno un’esposizione in Cina. Aziende come Sands e LVS hanno guadagnato il favore degli investitori, date le prospettive di ripresa delle loro operazioni in Asia. La pandemia di COVID-19 ha ridotto le entrate di gioco a Macao di oltre il 90%. Con la riapertura della maggior parte delle destinazioni di gioco della città, gli investitori si aspettano una ripresa nei prossimi trimestri. Nonostante le perdite degli ultimi mesi, un singolo giocatore è stato capace di generare il 3% delle entrate al casinò City of Dreams di Macao. L’uomo, di Taiwan, aveva vinto una cospicua somma ad aprile, ma tornando al casinò ha perso maggior parte della vincita.

