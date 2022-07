Macao: le autorità hanno deciso che i casinò rimarranno chiusi fino al 22 luglio

Il governo di Macao ha annunciato che tutte le attività non essenziali, inclusi i casinò, rimarranno chiuse per altri cinque giorni oltre la misura originariamente annunciata. I locali rimarranno chiusi

Il governo di Macao ha annunciato che tutte le attività non essenziali, inclusi i casinò, rimarranno chiuse per altri cinque giorni oltre la misura originariamente annunciata. I locali rimarranno chiusi fino a venerdì 22 luglio.

I casinò sono stati chiusi dall’11 luglio come contromisura contro un nuovo focolaio di casi di Covid-19. L’ultima epidemia è iniziata quasi un mese fa. Altri luoghi di intrattenimento sono stati chiusi dal 23 giugno. Secondo le autorità, ai residenti non è consentito lasciare le proprie case se non per un motivo necessario, ad esempio per acquistare generi alimentari. A partire da venerdì, il numero di casi segnalati dall’inizio dell’ultimo focolaio si è attestato a 1.706.

Attualmente ci sono cinque resort con casinò utilizzati come alloggi di quarantena a Macao. Studio City, gestito da Melco Resorts and Entertainment Ltd, e Broadway Macau, gestito da Galaxy Entertainment Group Ltd, sono stati aggiunti all’elenco il 14 luglio. Altri hotel utilizzati come alloggi in quarantena includono il casinò resort parigino di Macao, lo Sheraton Grand Macao e il Grand Hyatt Macau. L’hotel casinò Casa Real sulla penisola di Macao è stato aggiunto all’elenco delle aree di blocco del codice rosso dopo che lì sono stati rilevati tre casi di Covid-19.

Il Grand Lisboa Palace era nell’elenco delle aree di blocco del codice rosso dopo che 13 nuovi casi di Covid-19 erano stati collegati alla proprietà. Da allora è stato declassato a “giallo”, il che significa che le persone hanno potuto lasciare l’edificio ma continuano a sottoporsi a regolari test Covid-19 fino a quando le autorità non sono sicure che nessuno abbia contratto una nuova infezione.

Come riportato in precedenza da Focus Gaming News, gli analisti di Morningstar hanno previsto che le entrate lorde di gioco (GGR) dei casinò di Macao raggiungeranno solo il 20% dei livelli del 2019 quest’anno. Si aspettano che il GGR 2023 possa rimbalzare al 60% dei livelli pre-pandemia. La società di servizi finanziari statunitense aveva precedentemente previsto che il GGR di Macao per quest’anno potrebbe raggiungere il 40% dei livelli del 2019.

