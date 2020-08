Macao lancia un’iniziativa per attirare turisti e rilanciare l’economia

La città ha lanciato un’iniziativa per attirare i residenti dalla provincia del Guangdong a visitare Macao e rimanere più a lungo al fine di rilanciare l’economia. Le autorità hanno annunciato una serie di promozioni a partire dal 1 settembre in collaborazione con i fornitori di e-commerce Tencent e Alibaba, nonché con la compagnia aerea locale Air Macau. Al fine di incoraggiare la spesa durante la visita della città, la campagna mira a fornire ai visitatori offerte promozionali che coprono categorie tra cui biglietti aerei, alloggio e spesa nei negozi locali. I visitatori della terraferma dovranno prenotare i voucher elettronici tramite l’account di social media WeChat dell’Ufficio del turismo del Governo di Macao e la piattaforma online del servizio di viaggio Fliggy.

La misura fa parte del piano di ripresa economica di Macao da 10 miliardi di MOP. Il piano include anche un programma di sovvenzioni per la carta elettronica dei consumi per i titolari di documenti di identità di Macao, sussidi per viaggi turistici nazionali e un programma di sussidi per dipendenti locali, liberi professionisti e imprese. Con la ripresa dei visti per la provincia del Guangdong questa settimana e per il resto della Cina dal 23 settembre, le autorità locali hanno consigliato ai residenti di osservare da vicino le misure di controllo delle malattie della città. Una consulenza speciale è stata fornita al settore dei giochi.

