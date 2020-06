Macao. La tensione tra Cina e Stati Uniti potrebbe danneggiare gravemente l’economia della città

Il conflitto commerciale e politico in corso tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e i funzionari cinesi potrebbe essere un pericolo per l’industria del gioco di Macao. Steve Vickers & Associates (SVA), società di consulenza in materia di rischi e informazioni di mercato ha lanciato un avvertimento per gli investitori discutendo delle gravi minacce per le società straniere coinvolte nel settore dei giochi di Macao. L’industria del gioco nelle Regioni amministrative speciali (SAR) aveva già subito un duro colpo a causa della pandemia, con ricavi lordi del gioco che sono scesi del 73,7% a MOP33 miliardi (4,1 miliardi di dollari USA) nei primi cinque mesi di quest’anno. SVA ha affermato che le crescenti tensioni potrebbero oscurare i piani per la gara pubblica sulle concessioni dei giochi del 2022 e potrebbero essere una “grande vulnerabilità” per gli attuali sei concessionari di giochi.

“L’argomentazione commerciale per il coinvolgimento degli Stati Unit. Macao è ormai autonoma e i suoi casinò e promotori possono fornire servizi più adatti al mercato cinese rispetto a quelli offerti dalle compagnie americane ”, ha affermato SVA. Gli esperti di sicurezza hanno affermato che la scelta dell’amministratore delegato Ho Iat Seng per la revisione della legge sui giochi e sulla futura gara d’appalto sia un messaggio secondo cui avrebbe privilegiato gli obiettivi nazionali rispetto agli interessi locali. Ho ha già suggerito una possibile riduzione del numero di casinò satellite in funzione. SVA ha affermato che la mossa ha lasciato grandi promotori di junket sotto in una posizione vulnerabile alla geopolitica. Credono che le autorità locali potrebbero guidare la gara d’appalto per garantire la lealtà di coloro che operano a Macao favorendo gli operatori locali o ridimensionando il ruolo dei concessionari stranieri. Sebbene sia improbabile, se il conflitto si intensificherà ulteriormente, le autorità cinesi potrebbero cercare di estromettere gli interessi stranieri come punizione contro i concessionari statunitensi, la società ha suggerito di raccomandare agli investitori di prendere precauzioni e valutare la loro esposizione. SVA ha dichiarato: “Alcune società presentano obiettivi ovvi, dati collegamenti con il Partito Repubblicano, mentre altre, percepite come leali o, almeno, conformi, potrebbero trarne beneficio, ma forse a scapito degli interessi negli Stati Uniti”.

