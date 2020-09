Macao. La SAR chiede alle società cinesi di sostenere la diversificazione dell’economia locale

L’amministratore delegato della SAR, Ho Iat Seng ha incontrato la Chinese Companies Association per chiedere cooperazione per affrontare la crisi pandemica. Il leader ha chiesto alle aziende cinesi di Macao di sostenere lo sviluppo nel tentativo di aumentare la dimensione del contributo del settore finanziario al prodotto interno lordo (PIL). Ho ha spiegato che la SAR intendeva diversificare l’economia nei prossimi anni, dopo che la pandemia ha avuto un grave impatto sul business del gioco, il settore principale. Macao spera che il lancio di diversi progetti di infrastrutture pubbliche avrebbe rilanciato l’economia in uno scenario difficile che ha visto il PIL scendere del 58,2% nella prima metà dell’anno. Questa settimana è iniziata una consultazione pubblica sul tanto atteso nuovo masterplan urbano per la città, che coinvolgerà sviluppi infrastrutturali su larga scala. Ho ha detto che, secondo le istruzioni del presidente Xi Jinping, lo sviluppo di una cooperazione tra Guangdong e Macao a Hengqin è un percorso importante per la diversificazione economica locale. Ha sottolineato che le autorità locali si aspettano che tutte le società cinesi a Macao rafforzino il loro sostegno allo sviluppo dell’area commerciale speciale.

