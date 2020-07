Macao. La media dei visitatori giornalieri in calo del 99,3%

Il Servizio statistiche e censimento di Macao (DSEC) ha annunciato che un totale di 22.556 persone hanno visitato la città a giugno prima dell’entrata in vigore del codice sanitario nella provincia del Guangdong. Il numero è in calo del 99,3% rispetto ai dati dell’anno scorso, ha affermato il DSEC, ma è un miglioramento significativo rispetto a maggio, quando solo 16.133 persone sono entrate a Macao. Anche il numero di visitatori provenienti dalla Cina continentale è diminuito di una percentuale simile, infatti erano 21.067 i visitatori provenienti dalla terraferma, il 93,4% e 1.142 viaggiatori da Hong Kong e 326 da Taiwan. Circa il 77,3% è arrivato attraverso il Border Gate. La percentuale di visitatori media in un giorno è stata del 58,5%, ma in aumento di 15 punti rispetto ai risultati di maggio. I visitatori durante la notte sono ammontati a 9.351 a giugno e la loro durata della visita è aumentata da 5,6 a 9 giorni. Il DSEC ha affermato che nei primi sei mesi del 2020 il numero di arrivi è sceso dell’83,9% su base annua, a 3.268.900. Le visite dalla Cina continentale (2.339.589), Hong Kong (652.522) e Taiwan (81.628) sono diminuite di oltre l’80% nella prima metà dell’anno.

