Macao. La città cerca di diversificare la propria economia per far riprendere il settore dei giochi

Macao sta cercando di diversificarsi in città per congressi internazionali per compensare i danni causati dalla pandemia al settore dei giochi. Non si è ancora notato che impatto abbia avuto la pandemia sull’industria delle convention sia a livello locale che globale, ma la SAR sta cercando di essere più presente nel settore così da diversificare e far riprendere l’economia. La città ha raggiunto una posizione di spicco nella classifica per le covention secondo quanto riportato dall’International Congress and Convention Association (ICCA) International Report. Macao si trova attualmente al 48 ° posto, con 23 punti in più rispetto al precedente sondaggio. Tra le città dell’Asia e del Pacifico, Macao è ora al 12 ° posto, con cinque posizioni in più rispetto a prima. Secondo l’Istituto per la promozione degli investimenti e del commercio di Macao (IPIM), che ha annunciato i risultati, le convenzioni relative alla scienza e alla tecnologia hanno svolto un ruolo chiave nella classifica.

PressGiochi