Macao, il sistema dei casinò messo in ginocchio dal Coronavirus

La crisi cinese del Coronavirus ha devastato il complesso di casinò più grande del mondo, Macau, evitato dai visitatori prede della paura dell’epidemia.

Il territorio cinese di Macao è diventata una città in parte fantasma nonostante questo periodo sia tipicamente il più trafficato dell’anno, nel complesso di casinò più grande del mondo, dopo che le autorità hanno stanziato delle misure per mantenere lontani i visitatori e contenere il nuovo Coronavirus.

Martedì il governo locale ha dichiarato che avrebbe frenato il suo programma di visite individuali attraverso il quale i visitatori ottengono l’ingresso dalla Cina continentale, giorni dopo aver sospeso i pacchetti turistici in entrata. Gli arrivi sono calati del 69% , da come illustrano i dati.

Questi step arrivano dopo che in Cina i morti per Coronavirus continuano a salire. Il virus influenzale è emerso l’anno scorso nella città orientale di Wuhan e da lì i casi si sono verificati in tutto il mondo, compresi a Macao. Il virus ha aumentato le preoccupazioni nell’ex colonia portoghese per l’impatto del rallentamento dell’economia cinese e delle proteste antigovernative nella vicina Hong Kong.

Tuttavia lo scoppio coincide anche con le vacanze del Nuovo Anno Lunare, durante il quale Macau ogni stagione registra il record di visitatori, spingendo gli analisti a prevedere un calo delle entrate di gioco del 30%, finchè le restrizioni sulle visite rimarranno in vigore. Gli operatori dei casinò hanno condiviso i prezzi precipitati di Mercoledì, del 6% per MGM China Holdings Ltd, 5,7% per Sands China Ltd, 4,8% per Wynn Macau Ltd e 4,7% per Galaxy Entertainment Group Ltd.

La speciale regione ammministrativa è l’unica location dove il gioco d’azzardo ed i casinò sono legali, e più del 90% dei visitatori vengono dalla Grande Cina. I collegamenti di trasporto con la Cina continentale sono stati ridotti, tuttavia, con decine di voli e servizi di traghetto annullati. Il governo locale ha inoltre esteso la pausa del capodanno lunare alla fine della settimana, mantenendo chiuse banche e imprese.

Martedì, una delle attrazioni turistiche più frequentate di Macao – l’imponente facciata in pietra soprannominata Rovine di San Paolo – era deserta, mentre le famose vie dello shopping e dei ristoranti erano vuote poiché anche i residenti locali erano rimasti dentro le loro case.I casinò erano aperti anche se gli operatori chiudevano i ristoranti e cancellavano tutti gli spettacoli. Ho Iat Seng, amministratore delegato di Macao, ha dichiarato che i casinò potrebbero chiudere se il virus continua a diffondersi.

Conosciuto anche come “2019-nCoV”, il virus è stato segnalato per la prima volta a Wuhan, un importante snodo di trasporti e capitale della provincia centrale di Hubei con una popolazione di 11 milioni di persone.

Il governo di Macao ha incaricato tutti i turisti di Hubei di lasciare la città. Rimangono circa in 270, hanno detto i funzionari.

-PressGiochi