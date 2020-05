Macao. Il National People’s Congress avrà un impatto decisivo per il settore dei giochi

A Pechino, il prossimo venerdì inizierà il National People’s Congress (NPC) avrà un impatto decisivo per il settore dei giochi. Il settore dei casinò e dei giochi della città si aspetta l’abolizione delle restrizioni per quanto riguarda le frontiere con la vicina provincia di Guandong, così da permettere la ripresa dell’economia. Roth Capital Partners ha dichiarato che un potrebbe esserci un allentamento delle politiche sui visti per entrare a Macaoa seguito della conferenza. Macao non ha riportato casi di Coronavirus per 40 giorni consecutivi,tuttavia, restano in vigore restrizioni alle frontiere, inclusa una quarantena di 14 giorni per tutti i residenti della Cina continentale che visitano Macao ma desiderano tornare sulla terraferma. La scorsa settimana la Cina ha segnalato gruppi di casi in aree precedentemente sollevate da misure di blocco, tra cui Wuhan, la città nella provincia di Hubei che per prima ha riportato casi di COVID-19. L’intermediazione ha aggiunto: “Le variabili più critiche rimangono: quando saranno revocate e in che modo le restrizioni per i viaggi e quanto velocemente l’economia cinese si riprenderà”.

Molte restrizioni in molte provincie sono state allentate ultimamente, ma la situazione non è ancora sufficiente per una ripresa economica. Secondo Sanford Bernstein, la GGR di Macao dovrebbe diminuire del 41% o più nel 2020, ma dovrebbe raggiungere un aumento dell’88% o più nel 2021, dichiarando: “Queste stime si basano sulla nostra ipotesi di riavvio dei visti e sono suscettibili a cambiare in base alla tempestività della revoca delle restrizioni di viaggio e dell’implementazione del visto”.

PressGiochi