Macao. Il gruppo Macau Legend prosegue il progetto del casinò resort a Capo Verde

Il gruppo Macau Legend continuerà con il suo progetto di costruire un casinò resort a Praia, Capo Verde, nonostante l’impatto della pandemia. Secondo il Governo di Capo Verde, i piani per aprire un resort integrato sono ancora in corso. Macau Legend ha investito 294,5 milioni di dollari nel progetto. Il Ministro del turismo di Capo Verde, Carlos Santos, ha dichiarato all’agenzia di Lusa che l’IR è il più grande investimento nel settore turistico a Capo Verde e che il suo futuro non è stato messo in discussione nonostante l’impatto della pandemia, spiegando: “Non abbiamo alcun segnale di rischio a seguito della pandemia per l’investimento del gruppo Macau Legend. Per inciso, dico che la stragrande maggioranza degli investitori che stanno facendo investimenti a Capo Verde, prima della pandemia, ha chiesto al governo capoverdiano l’autorizzazione per inviare i propri tecnici per proseguire i progetti. Non c’è stata voglia di arrendersi, questo significa che imprenditori e investitori credono nel Paese, nella destinazione di Capo Verde e nella capacità di continuare a crescere, nelle opportunità di business che abbiamo. Probabilmente ci dovrà essere qualche ritardo, ma siamo fiduciosi che per quanto riguarda i grandi investimenti, le cose continueranno”.

