Macao. Il Governo studia la possibile legalizzazione del gioco d’azzardo online

Il Macau Gaming Inspection and Coordination Bureau (DICJ) ha confermato la possibilità di legalizzare il gioco d’azzardo online, ma ha sollevato preoccupazioni sul suo potenziale utilizzo per il riciclaggio di denaro.

Il direttore del DICJ Adriano Ho ha confermato che lo studio era in corso in una risposta scritta al legislatore Jose Pereira Coutinho, che ha chiesto informazioni sull’utilizzo delle opportunità di gioco online per aumentare le entrate fiscali mentre le restrizioni di viaggio rimangono in vigore.

Il direttore del DICJ ha affermato che la legalizzazione del gioco d’azzardo online potrebbe aumentare le entrate del gioco, ma che ci sono preoccupazioni che potesse essere un rischio di riciclaggio di denaro e gioco d’azzardo problematico. Ho ha spiegato che il DICJ è aperto alle proposte della società e dei legislatori su come sviluppare il settore ed è ottimista sulla diminuzione dei reclami relativi a siti Web di gioco illegale e applicazioni mobili a seguito di maggiori sforzi di prevenzione e sensibilizzazione.

PressGiochi