Macao. Il Governo sta pensando alla legalizzazione del gioco d’azzardo online

A Macao il gioco online è illegale, ma il Governo sta valutando la possibilità di legalizzare l’attività come parte di un piano di diversificazione per l’economia della RAS. “La precedente recensione sull’industria dei giochi aveva già menzionato il gioco online, ma stiamo ancora pianificando”, ha dichiarato il CEO di Macao, Ho Iat Seng, in una conferenza stampa questa settimana. Nella revisione pubblicata nel 2016, le attività di gioco online sono classificate principalmente come operazioni illecite utilizzate dagli operatori di junket, come l’utilizzo di Internet o del telefono per controllare il gioco d’azzardo a distanza, che consente ai giocatori d’azzardo di partecipare ai giochi passando la supervisione delle normative di Macao. L’amministratore delegato sta monitorando l’impatto del Covid-19 sull’economia di Macao, in particolare per quanto riguarda il turismo e il gioco d’azzardo. “Dobbiamo essere seriamente consapevoli dei problemi e delle sfide che dovrà affrontare il futuro sviluppo dell’economia di Macao. Il Coronavirus ha esposto completamente la vulnerabilità e gli enormi rischi dell’eccessiva dipendenza dell’economia del turismo”, ha affermato durante una sessione dell’Assemblea legislativa.

