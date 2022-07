Macao: il Governo si prepara a presentare le nuove gare per le 6 licenze da casinò

Nonostante i ritardi dovuti all’aumento dei contagi di Covid-19, le autorità prevedono di analizzare e pubblicare i regolamenti per la gara delle sei concessioni di gioco di Macao questo mese.

Il governo di Macao sta dando forma alla procedura di gara per le concessioni dei casinò della città. Gli operatori di casinò hanno esteso le loro attuali licenze di gioco fino al 31 dicembre a causa dei ritardi nell’apertura della gara. Hanno pagato 47 milioni di MOP (6 milioni di dollari USA) e fornito una garanzia bancaria per 1,6 miliardi di MOP per coprire possibili licenziamenti dei dipendenti. Le aziende hanno già creato i propri teams per preparare la documentazione necessaria per partecipare alla gara pubblica. Una volta che il governo avrà annunciato la nuova procedura di offerta, gli operatori di casinò avranno un mese per presentare le loro domande, che saranno valutate da un comitato speciale per verificare che i candidati soddisfino i requisiti della nuova legge sui giochi di Macao. Successivamente, il comitato incontrerà gli operatori di casinò per valutare congiuntamente le proposte e analizzare i dettagli di ciascuna proposta. I rinnovi delle licenze dovrebbero essere annunciati in ottobre o novembre. I nuovi contratti saranno firmati a dicembre e entreranno in vigore il 1 gennaio 2023.

