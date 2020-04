Macao. Il Governo dispone nuove restrizioni per contrastare la diffusione del COVID-19

Nonostante sei giorni senza nuovi casi di Covid-19, il Governo di Macao ha disposto nuove restrizioni di viaggio a residenti e visitatori. Le autorità hanno imposto l’entrata in città solo dopo aver effettuato un test, che dovrà risultare negativo. Inoltre, il Governo ha introdotto tre nuove restrizioni da applicare prima che le persone salgano a bordo di un aereo. Agli “stranieri” viene automaticamente negato l’ingresso su qualsiasi aereo diretto in città. È richiesta la prova di un test di acido nucleico ed è richiesta la misurazione della temperatura prima del viaggio. Se il residente ha la febbre non può salire a bordo. Le autorità dichiarano: “Al momento all’estero ci sono molti luoghi che si trovano in una situazione grave”.

