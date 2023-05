Macao: il GGR raggiunge i 556,7 milioni di dollari USA nei primi 7 giorni di maggio

Gli analisti di JP Morgan Securities (Asia Pacifico) hanno riferito che le entrate lorde di gioco del casinò di Macao (GGR) per i primi sette giorni di maggio sono stimate intorno ai 4,5 miliardi di MOP (556,7 milioni di dollari).

Ciò avviene dopo il GGR giornaliero del casinò generato dalle festività del Labor Day, stimato in MOP900m dal 29 aprile al 3 maggio. Il GGR è sceso alla metà durante i restanti quattro giorni del periodo di riferimento fino al 7 maggio, ma sembra ancora che la domanda di gioco d’azzardo del mercato di massa sarà almeno il 90% dei livelli pre-Covid durante le vacanze.

Gli analisti DS Kim e Mufan Shi hanno affermato che i numeri GGR di Macao “sembrano ottimi, nonostante lo slancio delle azioni frustrantemente debole”, riferendosi al recente calo dei prezzi delle azioni dei concessionari di giochi di Macao. Secondo il promemoria, MOP4.5bn GGR implicherebbe un run rate giornaliero di MOP640m, che è significativamente superiore ai MOP490m al giorno raggiunti ad aprile, “per non parlare di MOP385m” al giorno nel primo trimestre di quest’anno.

Il Gaming Inspection and Coordination Bureau ha riferito che il GGR per il mese di aprile è aumentato del 15,6% su base mensile, passando da 12,73 miliardi di MOP a 14,72 miliardi di MOP (1,83 miliardi di dollari USA). La cifra è aumentata del 449,9% rispetto allo scorso anno. Aprile è stato il mese migliore da gennaio 2020, prima dell’inizio della pandemia di Covid-19. Il GGR accumulato per i primi quattro mesi dell’anno è stato di 46,36 miliardi di MOP (5,75 miliardi di dollari USA), con un aumento annuo del 141,4%.

