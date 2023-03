Macao: il GGR è aumentato del 33,1% a febbraio

Il Rhe Gaming Inspection and Coordination Bureau ha riferito che i casinò di Macao hanno riportato 10,32 miliardi di MOP (1,27 miliardi di dollari USA) di entrate lorde di gioco a febbraio. Si tratta di un aumento del 33,1% su base annua, ma in calo dell’11% rispetto a gennaio.

Gennaio di quest’anno includeva il periodo delle vacanze del capodanno cinese, che ha portato il GGR a 11,6 miliardi di MOP (1,4 miliardi di dollari USA). Nel 2022, le festività del capodanno lunare cinese erano cadute principalmente a febbraio. Il GGR di febbraio è stato il terzo più alto da gennaio 2020, ma rappresenta solo il 40,7% del livello del 2019 di 25,37 miliardi di MOP.

Il GGR per l’anno in corso è di 21,9 miliardi di MOP, con un aumento del 55,3%. Questo importo cumulativo ha già superato oltre la metà delle entrate generate lo scorso anno.

Secondo gli analisti DS Kim e Mufan Shi di JP Morgan, i risultati mostrano un run-rate giornaliero di 369 milioni di MOP, in linea con il tasso di 374 milioni di MOP al giorno di gennaio, anche senza il periodo festivo. Ha affermato che le entrate di gioco di febbraio indicano una ripresa del 65% per il mercato di massa e una ripresa del 15% per il segmento VIP.

I casinò di Macao hanno beneficiato della revoca delle misure Covid-19 in Cina e del conseguente aumento degli arrivi di turisti. Per l’intero anno 2022, il GGR del casinò di Macao è diminuito del 51,4% rispetto al 2021 a 42,19 miliardi di MOP (5,25 miliardi di dollari).

