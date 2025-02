Macao. Il GGR dei giochi a gennaio 2025 in calo del 5,6% rispetto al 2024

Il GGR di Macao a gennaio ha generato 18,25 miliardi di MOP ($2,27 miliardi), in calo del 5,6 % rispetto allo stesso periodo del 2024. Ci si aspettava ampiamente che a gennaio ci fosse un aumento, poiché le festività del Capodanno cinese cadevano parzialmente in questo mese, provocando un forte afflusso di visitatori e aspettative di una maggiore spesa per il gioco e non. La cifra di gennaio rappresenta un aumento dello 0,3 % rispetto alla cifra del GGR di dicembre, ma è stato inferiore a quanto previsto dall’industria, considerando il tipico aumento del turismo correlato al capodanno cinese.

Nonostante l’inizio lento, gli esperti del settore credono ancora che le entrate del gioco d’azzardo di Macao cresceranno complessivamente nel 2025. Le previsioni mostrano un aumento dell’8% rispetto all’anno precedente, superando la stima del governo di 240 miliardi di MOP ($29,9 miliardi) di GGR totale per l’anno. Questa visione positiva deriva da migliori prospettive economiche in Cina, regole di viaggio più facili e i casinò di Macao che tornano a modalità standard per il trasferimento di denaro.

Le società finanziarie hanno fatto diverse ipotesi su come andrà Macao a febbraio durante l’attuale settimana d’oro del capodanno cinese. Alcuni esperti pensano che potrebbe esserci una piccola crescita del 3,5% rispetto all’anno scorso, mentre altri affermano che potrebbe aumentare dell’11,4% se il gioco durante le vacanze soddisfa le aspettative delle persone.

Il business dei casinò di Macao è in ripresa dopo il COVID-19, con il GGR totale del 2024 che ha raggiunto i 226,8 miliardi di MOP ($28,3 miliardi), un balzo del 23,9% rispetto all’anno scorso. Tuttavia, il settore non ha raggiunto i livelli pre-COVID ed è molto al di sotto del massimo del 2013 di 360,7 miliardi di MOP ($45,2 miliardi). Per continuare a far girare il settore nel 2025, Macao ha bisogno del supporto continuo delle politiche di Pechino, di una maggiore fiducia dei consumatori e di più visitatori internazionali.

PressGiochi