Macao: il casinò di Taipa verrà usato per la quarantena

Sembra che l’emergenza Coronavirus a Macao non sia finita.

Il casinò Taipa, situato presso il Regency Art Hotel e gestito da SJM Holdings, sarà utilizzato dal governo per mettere in quarantena le persone che arrivano a Macao come parte delle misure per contenere l’emergenza sanitaria. Il governo di Macao ha designato tre hotel locali come luoghi per le persone che tornano a Macao per sottoporsi alla quarantena obbligatoria di 14 giorni.

Il Regency Art Hotel dispone di 326 camere che verranno utilizzate come struttura per l’osservazione medica, secondo l’ufficio del turismo del governo di Macao (MGTO).

Gli altri due hotel utilizzati per la quarantena sono il Golden Crown China Hotel – di fronte all’aeroporto internazionale di Macao – e il Pousada Marina Infante Hotel a Cotai.

Attualmente, Macao consente ai suoi residenti e alle persone che vivono in Cina, Hong Kong e Taiwan di entrare nella città.

