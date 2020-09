Macao. I ricavi lordi dei casinò in calo del 94,5% nel mese di agosto

I ricavi lordi da gioco del casinò (GGR) sono diminuiti del 94,5% su base annua ad agosto a 1,33 miliardi di MOP (166,6 milioni di dollari). È il quinto mese consecutivo a registrare un calo di oltre il 90% nei ricavi di gioco rispetto all’anno precedente. I ricavi sono stati in realtà leggermente inferiori rispetto a luglio (1,34 miliardi di MOP), sebbene l’entità del calo sia la stessa: 94,5%. I dati mostrano che i ricavi cumulativi dei giochi per i primi otto mesi di quest’anno sono diminuiti dell’81,6% su base annua a 36,3 miliardi di MOP (4,5 miliardi di dollari). Finora non c’è stato un impatto significativo sui ricavi dei giochi dalla ripresa dei visti turistici individuali e di gruppo per Zhuhai e la provincia del Guangdong rispettivamente il 12 e il 26 agosto. Poiché l’elaborazione dei visti richiede del tempo, si prevede che un impatto potrebbe essere visto questo mese. Il conteggio giornaliero degli ingressi turistici ha raggiunto circa 10.000. Le misure sono ancora rigorose per prevenire la diffusione del virus nel SAR. Chiunque entri in un casinò è tenuto a presentare i risultati del test degli acidi nucleici negativi e a sottoporsi a controlli della temperatura corporea.

PressGiochi