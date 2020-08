Macao. I ricavi di Macao Legend registrano un calo del 67%

Macau Legend Development ha registrato ricavi per 364 milioni di HK (46,9 milioni di dollari) per la prima metà del 2020, in calo del 66,3% da 1,08 miliardi di HK (139,4 milioni di dollari) nello stesso periodo del 2019. Il gruppo di gioco ha registrato perdite al netto delle tasse per HK 550,2 milioni ($70,9 milioni), peggiori di quanto la società avesse previsto nel suo ultimo avvertimento agli investitori. L’EBITDA rettificato per i sei mesi terminati il ​​30 giugno è stato di 215,1 milioni di HK (27,7 milioni di dollari), il 242% in meno rispetto alla stessa metà del 2019. Le attività legate ai giochi per il periodo hanno fornito ricavi per HK 250,3 milioni ($ 2,2 milioni – in calo del 66,9%). Le operazioni del casinò hanno riportato 36,7 milioni di HK (4,7 milioni di dollari). La diminuzione delle entrate da gioco è stata principalmente dovuta alla pandemia, ha affermato la società. I direttori della compagnia erano fiduciosi sulla ripresa del sistema di visti IVS per i visitatori cinesi che entrano a Macao e si aspettano che il numero di turisti aumenti gradualmente. Si dice che il gruppo sia in fase di negoziazione con le banche per rifinanziare i suoi debiti bancari esistenti per finanziamenti a lungo termine. Gli amministratori hanno deciso di non attribuire dividendi per il periodo. L’azienda ha detto che la costruzione della sua IR di Capo Verde è ricominciata dopo un ritardo a causa delle misure anti-COVID.

