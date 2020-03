Macao, i casinò riaprono l’80% dei tavoli da gioco

Macao, non sono stati riaperti più di 5.400 tavoli da gioco nei casinò dopo la chiusura forzata di 15 giorni il mese scorso e il successivo periodo di grazia concesso agli operatori perla ripresa. Il numero di tavoli aperti è circa l’80% dei 6.739 tavoli disponibili in tutti i casinò della città. L’ufficio di ispezione e coordinamento dei giochi (DICJ) ha chiesto ai casinò di limitare il numero di tavoli, se possibile, per consentire il distanziamento sociale durante la crisi del Coronavirus. Dopo il periodo di grazia, solo due casinò rimangono ancora chiusi; il Casino Taipa, presso il Regency Art Hotel di Taipa e il Casino Macau Jockey Club, sempre a Taipa. Il casinò Taipa ha riaperto dopo il periodo di chiusura di 15 giorni, ma ora è nuovamente chiuso perché il Regency Art Hotel è stato designato come luogo di quarantena per i visitatori che arrivano a Macao. Casino Macau Jockey Club è chiuso perché la direzione vuole intraprendere lavori di ristrutturazione. Il casinò è concesso in licenza come proprietà satellitare ai sensi dei diritti di gioco di Macao di SJM Holdings Ltd ed è stato autorizzato dall’Ufficio di ispezione e coordinamento dei giochi a tenere le porte chiuse nonostante il regolatore imponesse che tutti i casinò riaprissero entro la fine di questa settimana.

