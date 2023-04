Macao: i casinò hanno superato l’EBITDA di 1 miliardo di dollari nel primo trimestre

Si stima che i casinò di Macao abbiano superato il miliardo di dollari di guadagni collettivi prima di interessi, tasse, deprezzamento e ammortamento (EBITDA) nel primo trimestre del 2023, secondo gli analisti.

E’ la cifra più alta dall’inizio della pandemia all’inizio del 2020. Gli analisti di Citigroup Global Markets Inc George Choi e Ryan Cheung hanno affermato che Macao ha generato un EBITDA del settore di 1,038 miliardi di dollari nel primo trimestre dell’anno. Nel frattempo, anche DS Kim e Mufan Shi di JP Morgan Securities (Asia Pacifico) hanno stimato che i sei operatori avranno generato oltre 1 miliardo di dollari di EBITDA.

Le entrate lorde di gioco del casinò di Macao sono state di oltre 4,28 miliardi di dollari per i tre mesi fino al 31 marzo, con un aumento di quasi il 95% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

JP Morgan afferma di aspettarsi che MGM China Holdings fornisca le migliori prestazioni nel primo trimestre, con entrate lorde di gioco di massa/slot stimate di quasi il 110% rispetto ai livelli pre-pandemia. Citigroup ha anche scelto MGM China come la migliore performance in termini di ripresa per i primi tre mesi e ha suggerito che SJM Holdings sarebbe stata la più lenta a riprendersi.

Citigroup ha affermato che SJM sarebbe probabilmente l’unico operatore rimasto in territorio EBITDA negativo, anche se con una perdita di EBITDA ridotta. Prevede una perdita di EBITDA di SJM Holdings a 35 milioni di dollari nel primo trimestre, rispetto ai 123 milioni di dollari nel quarto trimestre del 2022.

Prima dell’allentamento delle contromisure Covid-19 a Macao, nella Cina continentale e a Hong Kong all’inizio di gennaio, l’industria di Macao ha registrato diversi trimestri di EBITDA negativo. Tuttavia, gli operatori sono riusciti a ridurre i costi durante questo periodo e hanno mantenuto i costi al di sotto dei livelli pre-pandemia.

