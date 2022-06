Macao: gli operatori dei casinò rinnoveranno le licenze entro la fine dell’anno

Oggi è entrata in vigore una nuova legislazione e Moody’s Investors Service Inc ritiene che i casinò riceveranno nuove licenze dirette entro la fine dell’anno.

Con l’entrata in vigore della nuova legge sui giochi di Macao, la discussione si sta spostando sulla prevista ripetizione della licenza per i casinò della città. Moody’s Investors Service Inc ritiene che gli attuali concessionari avranno tutti nuove licenze entro la fine dell’anno.

Le attuali licenze sarebbero scadute il 26 giugno, ma oggi il governo firmerà una proroga di sei mesi. Ciò significa che le nuove licenze dovrebbero essere in vigore entro la fine di dicembre. La nuova normativa consente fino a sei concessioni di gioco con una durata di 10 anni.

Gli analisti hanno dichiarato: “Il mancato rinnovo delle concessioni esistenti rappresenterà un rischio sostanziale per le finanze del governo di Macao a causa della notevole quantità di tasse e occupazione generata dal settore”.

Gli analisti di Moody’s hanno affermato di non aspettarsi cambiamenti significativi nel settore. Hanno anche fatto riferimento al nuovo focolaio di casi di Covid-19 in città e hanno affermato che la situazione “evidenzia ancora una volta i rischi di una lenta e disomogenea ripresa dei ricavi lordi da gioco (GGR), che è credito negativo per tutti gli operatori del settore dei giochi a Macao”.

Secondo Moody’s, il GGR di Macao raggiungerà solo il 40% dei livelli pre-pandemia nel 2022 e l’80% nel 2023. Gli analisti prevedono una piena ripresa entro il 2024.

