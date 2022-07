Macao: gli analisti prevedono che il GGR del 2023 potrebbe raggiungere il 60% dei livelli pre-pandemia

A giugno, il GGR di Macao è precipitato al suo conteggio mensile più basso dell’anno. Gli analisti di Morningstar hanno anche abbassato le loro previsioni per le entrate lorde di

Poiché continuano a comparire nuovi casi di Covid-19, gli analisti di Morningstar hanno previsto che le entrate lorde di gioco (GGR) dei casinò di Macao raggiungeranno solo il 20% dei livelli del 2019 quest’anno. Si aspettano che il GGR 2023 possa rimbalzare al 60% dei livelli pre-pandemia.

La società di servizi finanziari statunitense aveva precedentemente previsto che il GGR di Macao per quest’anno potrebbe raggiungere il 40% dei livelli del 2019. Ha abbassato le sue previsioni in mezzo all’ultimo focolaio di casi di Covid-19, che ha portato il governo di Macao a chiudere i casinò fino al 18 luglio.

Gli analisti di Sanford Bernstein hanno previsto che il GGR medio giornaliero a Macao per luglio scenderà dell’85% su base mensile. Gli analisti affermano che le entrate potrebbero dipendere anche dal futuro della Cina zero-Covid. La Cina rimane l’unico paese con una bolla di viaggio in gran parte senza quarantena con Macao.

Il GGR di Macao per i primi sei mesi del 2022 combinato è di 26,27 miliardi di MOP (3,26 miliardi di dollari USA), in calo del 46,4% su base annua. Gli analisti di JP Morgan Securities hanno già avvertito che è probabile che gli operatori di casinò di Macao registreranno guadagni negativi prima di interessi, tassazione, deprezzamento e ammortamento (EBITDA) per il secondo trimestre.

