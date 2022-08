Macao GGR in aumento del 120% tra l’8 e il 14 agosto

Sanford C. Bernstein Ltd ha riferito che le entrate lorde di gioco di Macao per la settimana terminata il 14 agosto sono aumentate del 120% rispetto alla tariffa media giornaliera della prima settimana del mese (MOP36m).

Secondo gli analisti, le entrate totali di gioco per agosto ammontano a circa 800 milioni di MOP (99 milioni di dollari), che rappresentano solo il 7% di quanto riportato nell’agosto 2019 prima dell’epidemia.

La ripresa in termini di GGR arriva dopo l’allentamento delle restrizioni sui viaggi in entrata e in uscita all’inizio di agosto. Tuttavia, Sanford C. Bernstein ha sottolineato: “Il ritmo della ripresa delle entrate lorde di gioco è ancora incerto a causa delle restanti restrizioni di viaggio nelle province cinesi feeder, dei rischi di recrudescenza dell’infezione da Covid-19 e del (prolungato) rigoroso Covid-19 24 ore su 24 validità del test per attraversare il confine con la Cina”.

Sanford Bernstein prevede che il GGR giornaliero medio di Macao per agosto aumenterà del 549% su base mensile. Tuttavia, ha affermato che i risultati “potrebbero essere ancora inferiori” se si verificano nuovi focolai di Covid-19 a Macao o nella Cina continentale.

A luglio, il GGR è sceso dell’83,9% su base mensile da 2,48 miliardi di MOP a 398 milioni di MOP (49,2 milioni di dollari USA). La cifra è scesa del 95,3% rispetto a luglio 2021. Era il GGR più basso dal 2003, quando le autorità cittadine hanno iniziato a pubblicare dati mensili. Il GGR di Macao per i primi sette mesi del 2022 combinato è di 26,6 miliardi di MOP (3,29 miliardi di dollari USA), in calo del 53,6% su base annua.

