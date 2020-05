Macao. Entro la fine del trimestre verrà completata l’espansione del Four Seasons

Las Vegas Sands Corp ha dichiarato che, entro il secondo trimestre del 2020, verrà completata l’estensione del Four Seasons di Macao, tutto questo nonostante la crisi provocata dalla pandemia. Il gruppo ha riferito che l’estensione conterrà circa 290 suite, di dimensioni variabili. La società ha dichiarato di aver investito 375 milioni di dollari nel progetto, con altri 75 milioni di dollari previsti entro la fine dell’anno per completare l’espansione. L’inaugurazione dell’estensione è prevista per il 30 giugno. Il rinnovamento del Four Seasons di Macao fa parte del piano di investimenti da 2,2 miliardi di dollari del gruppo per rinnovare alcune delle sue sedi di Cotai, con 1,35 miliardi di dollari versati per trasformare il complesso Sands Cotai Central.

