Macao, entrate dai giochi in aumento del 12% nella prima settimana di novembre

Sanford C. Bernstein Ltd ha riferito che le entrate lorde di gioco (GGR) di Macao per la prima settimana di novembre sono aumentate del 12% rispetto alla settimana precedente, principalmente grazie a un forte recupero delle visite medie giornaliere.

Secondo gli analisti, ci sono stati più di 50.000 movimenti in entrata e in uscita al giorno la scorsa settimana, simili ai numeri durante la pausa del Labor Day tra il 1 maggio e il 5 maggio. Il volume medio giornaliero dei VIP è aumentato tra il 75 e l’80% di mese in mese.

Una settimana fa, Morgan Stanley Asia Ltd ha previsto che il GGR di novembre aumenterà del 57% su base mensile da MOP4,37 miliardi (US $ 544 milioni) a MOP 6,9 miliardi (US $ 860,9 milioni), ma in calo del 30% rispetto a novembre 2019.

Ottobre ha visto il GGR mensile più basso del 2021, in calo del 25,8% su base mensile e del 40% su base annua. Era sotto anche agosto quando la città ha registrato entrate per MOP $ 4,44 miliardi (US $ 554,5 milioni).

