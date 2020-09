Macao. Dall’1 all’8 ottobre ci sarà la Golden Week

Le entrate lorde di gioco (GGR) nella Golden Week, che inizia il 1° ottobre, possono rappresentare solo “dal 30 al 35%” del GGR riportato per il periodo delle vacanze dell’anno scorso. Questa è la stima del CEO di SJM Holdings, Ambrose So Shu Fai. Ha fatto la previsione nei commenti all’Hong Kong Economic Journal. Alvin Chau Cheok Wa di Suncity, nel frattempo, ha affermato di aspettarsi di vedere solo “dal 20 al 30%” dei livelli del 2019 a causa dell’impatto dei controlli alle frontiere e delle restrizioni all’ingresso dei casinò di Macao. Ha predetto che l’industria del gioco avrebbe dovuto aspettare fino alle vacanze del capodanno cinese nel 2021 per vedere una “apparente ripresa”. Il Consiglio di Stato cinese ha designato quest’anno dal 1 ° ottobre all’8 ottobre come festa della Golden Week. I viaggiatori dalla Cina continentale che entrano a Macao dovranno presentare un certificato che dimostri che sono negativi al COVID-19 per attraversare il confine.

