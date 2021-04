Macao, dal gioco a marzo ricavi in crescita del 58%

I dati pubblicati dal Gaming Inspection and Coordination Bureau di Macao mostrano che le entrate lorde da gioco (GGR) da marzo nella giurisdizione erano MOP8,31 miliardi (£ 750,5 milioni / € 882,1 milioni / $ 1,04 miliardi), in aumento del 58,0% da marzo 2019.

La cifra fornisce anche a marzo la cifra più alta delle entrate nel 2021 finora, in aumento del 13,6% rispetto al MOP7,31 miliardi generato a febbraio e del 3,5% in più rispetto al MOP8,02 miliardi registrato a gennaio. Cumulativamente, ciò fornisce alla regione amministrativa speciale un GGR di 23,64 miliardi di MOP dall’inizio del 2021, che lascia ancora l’anno in calo del 22,4% rispetto ai 30,49 miliardi di MOP registrati entro la fine di marzo 2020.

La maggior parte delle entrate generate tra gennaio e marzo 2020, MOP22.12bn, è stata realizzata a gennaio, prima della chiusura delle sedi di gioco da febbraio a causa della nuova pandemia di coronavirus (Covid-19), che ha visto colpire l’industria dei giochi di Macao un fermo per la maggior parte dell’anno.

I principali operatori della regione hanno registrato un crollo dei ricavi lo scorso anno, con Sands China che ha rivelato una perdita di 1,52 miliardi di dollari (1,1 miliardi di sterline / 1,29 miliardi di euro) dopo che le sue entrate sono diminuite dell’80,8%.

Melco Resorts and Entertainment, nel frattempo, ha registrato una perdita di $ 1,26 miliardi poiché il suo fatturato per l’intero anno è stato ridotto del 69,9%. Il GGR per la regione è diminuito del 79,3% nel 2020, pari a MOP60,44 miliardi rispetto a MOP292,46 miliardi nel 2019.

PressGiochi