Macao. Crescita costante per i casinò, ad agosto il GGR raggiunge i $2,77 miliardi

Il GGR dei casinò di Macao ha registrato una solida crescita nel mese di agosto, grazie all’elevato afflusso di visitatori durante l’estate. Il GGR ha raggiunto 22,16 miliardi di MOP (pari a $2,77 miliardi), un aumento del 12,2% rispetto ad agosto 2024.

Si tratta della migliore performance mensile da gennaio 2020, poco prima dell’inizio della pandemia di Covid-19. Il totale mensile di agosto è stato leggermente superiore a quello di luglio, con un incremento dello 0,14%.

Nei primi otto mesi del 2025, sono stati raggiunti i 163,05 miliardi di MOP (pari a $19,11 miliardi), con un incremento del 7,2% su base annua.

In una nota diffusa la scorsa settimana, il gruppo bancario JP Morgan ha dichiarato che Macao sta vivendo un’estate intensa e felice ed ha inoltre aggiunto: “Prevediamo una crescita sostenuta a doppia cifra del GGR nei prossimi trimestri, almeno fino al primo trimestre del 2026.”

PressGiochi