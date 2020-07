Macao. Continuano le negoziazioni tra le Regioni amministrative speciali per l’allentamento delle restrizioni

I funzionari di Hong Kong hanno nuovamente ritardato l’implementazione di un sistema di “codice sanitario” per consentire alle persone di viaggiare tra la città e Macao senza una quarantena obbligatoria di 14 giorni. Il codice sanitario è in cantiere da giugno e recenti rapporti confermano che sono in corso negoziati tra le due Regioni amministrative speciali cinesi (SAR), sebbene Hong Kong abbia prolungato la quarantena obbligatoria per i residenti di Macao fino al 7 agosto.

L’obiettivo è quello di consentire alle persone senza i sintomi di COVID-19 di viaggiare liberamente tra la provincia cinese del Guangdong, Hong Kong e Macao, il che significherebbe probabilmente una spinta per l’industria del turismo e dei giochi a Macao. Ma l’amministratore delegato di Hong Kong, Carrie Lam Cheng Yuet-ngor, ha affermato attraverso i suoi profili sui social media che, visto l’aumento di casi positivi a Hong Kong, le autorità locali hanno bisogno di più tempo per rivedere il codice sanitario.

Il Guangdong e Macao hanno già istituito un sistema reciproco per i viaggiatori d’affari e le persone con esigenze speciali di viaggio che non presentano sintomi. Il sistema consente a 3.000 viaggiatori al giorno di iscriversi ed entrare in nove città vicine.

PressGiochi