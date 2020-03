Macao chiude di nuovo le frontiere, 2 nuovi positivi al Covid-19

Dopo 40 giorni senza nuovi casi di Coronavirus, Macao ha nuovamente chiuso i suoi confini a tutti i non residenti dopo che Covid-19 è stato rilevato in due persone. Il blocco si applica a tutti i non residenti, ad eccezione dei possessori di carta blu e residenti dalla grande Cina.

Secondo i media locali, il 12 ° caso di Coronavirus di Macao ieri con un uomo d’affari spagnolo di 47 anni si è dimostrato positivo dopo essere arrivato in città da Pechino. Il secondo caso confermato è un residente di 20 anni che proviene da Londra ed è entrato a Macao via Hong Kong.

“Diverse migliaia di studenti che stanno studiando all’estero potrebbero tornare a Macao e dobbiamo concentrare le nostre risorse mediche su di loro”, ha detto il direttore dell’ufficio sanitario, Lei Chin Ion.

