Macao aumenta i junket, ma il settore non cresce a causa di pressioni fiscali

Macao ha aumentato il numero di promotori di gioco autorizzati a 29, rispetto ai 25 di maggio, secondo quanto riferito dall’autorità di regolamentazione del gioco della città. Tuttavia, il numero rimane ben al di sotto del limite massimo di 50 stabilito dal governo, poiché ostacoli strutturali e fiscali continuano a frenare il settore dei junket.

I dati più recenti del Gaming Inspection and Coordination Bureau (DICJ) mostrano che i junket autorizzati – ufficialmente chiamati “promotori di gioco” – rappresentano ora solo il 58% del totale consentito dal governo.

Un tempo elemento centrale dell’ecosistema del gioco VIP di Macao, i junket sono stati notevolmente ridimensionati a seguito della nuova normativa entrata in vigore il 1º agosto 2024. Le regole vietano ai junket di concedere credito per il gioco d’azzardo, riservando tale funzione esclusivamente ai concessionari di casinò autorizzati. I junket possono ora solo guadagnare commissioni per l’invio di giocatori ai casinò.

Un’imposta alla fonte del 5% su tali commissioni ha ulteriormente ridotto l’interesse per il settore. L’Associazione dei Professionisti Promotori di Gioco di Macao ha presentato una petizione al governo per rimuovere questo onere fiscale, ma le autorità non hanno accolto la richiesta.

Nonostante la crescita lenta del settore, il mercato del baccarat VIP di Macao ha registrato forti guadagni nel secondo trimestre del 2025. Secondo i dati diffusi mercoledì dall’ente regolatore del gioco, il ricavo lordo di gioco (GGR) proveniente dal baccarat VIP è salito a 16,33 miliardi di MOP (2,02 miliardi di dollari), con un aumento del 13,0% rispetto al trimestre precedente e del 22,7% rispetto all’anno precedente. Il baccarat VIP ha rappresentato il 26,7% del GGR totale di Macao per il secondo trimestre, pari a 61,11 miliardi di MOP.

In una nota del 9 luglio, Citigroup ha affermato che i VIP gestiti direttamente dai casinò – noti anche come direct VIP – potrebbero aver contribuito a tale aumento, grazie anche a eventi di intrattenimento di alto profilo. Tuttavia, la nota ha avvertito che questo cambiamento potrebbe aver messo sotto pressione i margini EBITDA del settore.

