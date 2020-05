Macao. Adriano Ho sarà il nuovo direttore della Gaming Inspection and Coordination Bureau

Il 10 giugno, Adriano Ho sarà nominato nuovo direttore del DICJ (Gaming Inspection and Coordination Bureau), sostituendo così Paulo Martins Chan, che ha annunciato la sua dimissione la scorsa settimana, dopo quasi cinque anni.

Lei Wai Nong, Segretaria per l’economia e le finanze di Macao, ha confermato la data di transizione dichiarando: “Regolamentare l’industria dei giochi è un lavoro persistente per il Governo. Indipendentemente da chi sia il direttore del DICJ, continueremo come al solito con il nostro regolamento per garantire uno sviluppo sano del settore dei giochi. L’autorità di prendere decisioni sulla legge sui giochi è nelle mani dell’Amministratore Delegato e dei cinque Segretari. Il compito del DICJ è principalmente quello di eseguire le nostre decisioni”.

“Potremmo ipotizzare che il Governo di Macao potrebbe prendere in considerazione la possibilità di cambiare l’intera regolamentazione del settore dei giochi e gli affari di ispezione dalla supervisione di Economia e finanza a Sicurezza”, ha dichiarato l’avvocato Pedro Cortes.

