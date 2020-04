Macao, a marzo le entrate calano del 79,7% rispetto all’anno precedente

A marzo, la chiusura dei casinò per contrastare l’epidemia del Coronavirus hanno fatto diminuire ulteriormente le entrate di gioco a Macao. Il più grande hub di gioco del mondo ha generato 5,26 miliardi di patacas (5,1 miliardi di HK $) secondo i dati dell’ufficio di ispezione e coordinamento dei giochi. Queste cifre segnano un calo del 79,7% delle entrate da gioco rispetto all’anno precedente, una tendenza che continua mentre il mondo combatte questa pandemia. A febbraio, le entrate lorde del gioco sono state di 3,1 miliardi di patacas ($ 386,5 milioni) in calo dell’87,8% rispetto all’anno precedente. Queste cifre potrebbero migliorare in aprile, poiché i casinò sono stati riaperti, sebbene rimangano sottoposti a misure rigorose. Macao continua con rigidi controlli alle frontiere, imponendo il divieto di ingresso per i cittadini di Hong Kong, Taiwan e Cina continentale se hanno viaggiato in un paese straniero negli ultimi 14 giorni. I residenti di queste tre località possono ancora entrare a Macao se non sono stati all’estero ma dovranno entrare in una quarantena obbligatoria di 14 giorni in un hotel designato.

