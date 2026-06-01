Macao: a maggio ricavi da gioco a 2,8 miliardi di dollari, crescita del 6,7% su base annua

Il mercato del gioco di Macao continua a mostrare segnali di crescita. Secondo i dati pubblicati dall’Gaming Inspection and Coordination Bureau (DICJ), nel mese di maggio i ricavi lordi da gioco (Gross Gaming Revenue – GGR) hanno raggiunto 22,61 miliardi di pataca, pari a circa 2,8 miliardi di dollari statunitensi.

Il risultato rappresenta un incremento del 6,7% rispetto a maggio 2025 e una crescita del 13,7% rispetto al mese di aprile, confermando il buon andamento del comparto nel principale hub asiatico del gioco terrestre. Nei primi cinque mesi del 2026, il GGR complessivo si è attestato a 108,38 miliardi di pataca (circa 13,44 miliardi di dollari), in aumento del 10,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nonostante il recupero, i ricavi del settore restano ancora inferiori del 13,8% rispetto ai livelli registrati nel 2019, prima della pandemia, quando nei primi cinque mesi dell’anno il mercato aveva generato 125,69 miliardi di pataca.

A sostenere la crescita ha contribuito anche l’incremento dei flussi turistici. Durante la Golden Week della Festa del Lavoro in Cina, dal 1° al 5 maggio, Macao ha accolto circa 873mila visitatori, con un aumento del 2,7% rispetto allo stesso periodo del 2025.

Sul fronte regolatorio, il DICJ ha recentemente annunciato la riconferma di Ng Wai Han alla guida dell’autorità di vigilanza sul gioco per un ulteriore anno. La dirigente aveva assunto l’incarico il 7 maggio 2025, succedendo a Adriano Marques Ho. I dati confermano la graduale ripresa del settore del gioco a Macao, sostenuta dal ritorno dei visitatori e dalla crescente attività dei casinò, pur mantenendosi ancora al di sotto dei livelli record registrati prima dell’emergenza sanitaria.

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