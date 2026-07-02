Macao, a giugno il GGR raggiunge i $2,8 mld (in calo del 18%)

L’Ufficio di Ispezione e Coordinamento del Gioco (DICJ) ha reso noto che i ricavi lordi da gioco (Gross Gaming Revenue – GGR) di Macao hanno raggiunto 18,52 miliardi di patacas

L’Ufficio di Ispezione e Coordinamento del Gioco (DICJ) ha reso noto che i ricavi lordi da gioco (Gross Gaming Revenue – GGR) di Macao hanno raggiunto 18,52 miliardi di patacas (MOP) (circa 2,8 miliardi di dollari USA) nel mese di giugno. Si tratta di un calo del 12,1% su base annua e del 18,1% rispetto al mese di maggio.

Il risultato è stato sostanzialmente in linea con le aspettative degli analisti, dopo che alcuni avevano previsto un indebolimento dei ricavi del gioco nei mesi di giugno e luglio. Secondo gli analisti, la Coppa del Mondo FIFA di quest’anno potrebbe incidere sulla domanda di gioco più delle precedenti grandi competizioni calcistiche, grazie al nuovo formato ampliato. Il torneo comprende infatti 104 partite, più del doppio delle 51 disputate durante UEFA Euro 2024 e ben oltre le 64 dell’edizione 2018 della Coppa del Mondo FIFA.

Il mese di giugno ha inoltre incluso le festività della Festa delle Barche Drago, celebrate dal 19 al 21 giugno. Durante i tre giorni di festività, Macao ha registrato oltre 380.000 arrivi di visitatori, grazie alle festività concomitanti a Macao, Hong Kong e nella Cina continentale, che hanno favorito i flussi turistici transfrontalieri, secondo i dati della polizia.

Complessivamente, nel primo semestre del 2026 i ricavi lordi da gioco hanno raggiunto i 126,9 miliardi di patacas (MOP) (circa 15,72 miliardi di dollari USA), con un incremento del 6,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tuttavia, il dato rimane ancora 15,1% inferiore ai livelli pre-pandemia del 2019, quando il GGR aveva totalizzato 149,5 miliardi di patacas (MOP) (circa 18,5 miliardi di dollari USA).

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