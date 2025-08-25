Newsletter

25 Agosto 2025 - 18:36

Macao: +14,5% di visitatori a luglio, trainati dalla Cina continentale

Macao ha registrato 3,46 milioni di visitatori nel luglio 2025, con un incremento del 14,5% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, secondo i dati diffusi dal Servizio di Statistica e

25 Agosto 2025

Macao ha registrato 3,46 milioni di visitatori nel luglio 2025, con un incremento del 14,5% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, secondo i dati diffusi dal Servizio di Statistica e Censimento (DSEC). La crescita è stata guidata principalmente dai turisti provenienti dalla Cina continentale, mentre si sono osservati aumenti anche da Hong Kong e Taiwan. I mercati internazionali hanno mostrato risultati più eterogenei.

Provenienza dei visitatori

  • Cina continentale: 2,56 milioni di turisti, pari al 74,1% del totale. I visitatori arrivati tramite il Individual Visit Scheme sono cresciuti del 23,6% anno su anno, raggiungendo 1,36 milioni, più della metà degli arrivi dalla Cina. Dalla regione della Greater Bay Area (nove città del Delta del Fiume delle Perle) si è registrato un aumento del 23% a 1,22 milioni, con Zhuhai in evidenza (+56,8%).
  • Hong Kong e Taiwan: 625.343 e 92.037 visitatori rispettivamente, con incrementi del 6,2% e 21,4%.
  • Mercati internazionali: 177.774 arrivi, pari al 5,1% del totale. Tra i paesi del Sudest asiatico, la Thailandia ha registrato la crescita più forte (+48,9%), mentre Indonesia e Singapore hanno mostrato aumenti più contenuti. In calo gli arrivi da Filippine (-11,8%) e Malesia (-9,6%). Mercati dell’Asia meridionale e nord-orientale hanno mostrato segnali di debolezza, con cali da India, Corea e Giappone. Gli arrivi dagli Stati Uniti sono cresciuti del 6,2% a 15.796 persone.

Modalità di arrivo e durata del soggiorno

  • Arrivi via terra: 2,88 milioni (83,3% del totale), con crescita maggiore al porto di Hengqin (+43,2%) e al Border Gate (+20,1%).
  • Arrivi via mare: 323.296 (-2,6%)
  • Arrivi via aereo: 253.827 (-8,6%)

I visitatori giornalieri sono aumentati del 24,1% a 2 milioni, mentre i soggiorni con pernottamento sono saliti del 3,7% a 1,48 milioni. La durata media del soggiorno è rimasta stabile a 1,2 giorni, con 2,4 giorni per i pernottanti e 0,2 giorni per i visitatori giornalieri.

Il crescente flusso turistico si riflette anche sul mercato del lavoro nel gaming di Macao. Alla fine del secondo trimestre 2025, il settore impiegava 52.898 lavoratori a tempo pieno, con un incremento di 380 unità rispetto all’anno precedente. I dealer rappresentano il gruppo più numeroso (circa 23.500), mentre direttori e manager hanno registrato l’aumento salariale più significativo, con una retribuzione media di MOP 67.590 (USD 8.400) mensili. L’industria contava 208 posti vacanti a fine giugno, in calo del 58,2% rispetto al 2024.

Nei primi sette mesi dell’anno, Macao ha ospitato 22,68 milioni di turisti (+14,9% anno su anno). I visitatori giornalieri sono stati 13,16 milioni (+25,5%), mentre i soggiorni con pernottamento sono cresciuti del 2,8% a 9,51 milioni.

 

PressGiochi

