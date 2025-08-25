Macao: +14,5% di visitatori a luglio, trainati dalla Cina continentale

25 Agosto 2025 - 18:36
Macao ha registrato 3,46 milioni di visitatori nel luglio 2025, con un incremento del 14,5% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, secondo i dati diffusi dal Servizio di Statistica e Censimento (DSEC). La crescita è stata guidata principalmente dai turisti provenienti dalla Cina continentale, mentre si sono osservati aumenti anche da Hong Kong e Taiwan. I mercati internazionali hanno mostrato risultati più eterogenei.
I visitatori giornalieri sono aumentati del 24,1% a 2 milioni, mentre i soggiorni con pernottamento sono saliti del 3,7% a 1,48 milioni. La durata media del soggiorno è rimasta stabile a 1,2 giorni, con 2,4 giorni per i pernottanti e 0,2 giorni per i visitatori giornalieri.
Il crescente flusso turistico si riflette anche sul mercato del lavoro nel gaming di Macao. Alla fine del secondo trimestre 2025, il settore impiegava 52.898 lavoratori a tempo pieno, con un incremento di 380 unità rispetto all’anno precedente. I dealer rappresentano il gruppo più numeroso (circa 23.500), mentre direttori e manager hanno registrato l’aumento salariale più significativo, con una retribuzione media di MOP 67.590 (USD 8.400) mensili. L’industria contava 208 posti vacanti a fine giugno, in calo del 58,2% rispetto al 2024.
Nei primi sette mesi dell’anno, Macao ha ospitato 22,68 milioni di turisti (+14,9% anno su anno). I visitatori giornalieri sono stati 13,16 milioni (+25,5%), mentre i soggiorni con pernottamento sono cresciuti del 2,8% a 9,51 milioni.
