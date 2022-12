Mac Allister sogno Juventus per il centrocampo Il campione del mondo in bianconero a 5,00 su Sisal.it

Non c’è due senza tre. La Juventus di Max Allegri, che ha già in rosa Angel Di Maria e Leandro Paredes, vuole aggiungere un terzo campione del Mondo per tentare

Non c’è due senza tre. La Juventus di Max Allegri, che ha già in rosa Angel Di Maria e Leandro Paredes, vuole aggiungere un terzo campione del Mondo per tentare la rimonta al Napoli capolista. Alexis Mac Allister, centrocampista del Brighton e rivelazione dell’Argentina iridata in Qatar, è il sogno, neanche troppo nascosto, dei bianconeri per il mercato di gennaio. Il 24enne di Santa Rosa è stata una delle armi che hanno permesso alla formazione di Scaloni di diventare campione del mondo: l’unica sconfitta dell’Argentina al Mondiale, quella dell’esordio con l’Arabia Saudita, è coincisa con la sola gara non disputata da Mac Allister. Una volta sceso in campo, il centrocampista del Brighton non è più uscito.

Acquistato dai Seagulls nel gennaio 2019 dall’Argentinos Juniors, Mac Allister è entrato in pianta stabile nella formazione inglese solo nel 2020 e da allora ha messo insieme 86 presenze condite da 13 gol e 6 assist. L’attuale numero 10 del Brighton è uno dei cardini della formazione di De Zerbi il quale se ne priverebbe a malincuore ma la Juventus ha individuato proprio in Mac Allister l’uomo in grado di fare il salto di qualità in mezzo al campo. Secondo gli esperti Sisal l’affare è fattibile visto che l’approdo in bianconero del centrale argentino è offerto a 5,00.

